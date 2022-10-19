В Петербурге из-за баннера против частичной мобилизации задержали местную жительницу

Петербургские правоохранители задержали местную жительницу, участницу "Феминистского Антивоенного Сопротивления" Алису Дружину из-за пацифистского баннера против частичной мобилизации, рассказали правозащитники из "ОВД-Инфо*".

Дружину задержали накануне вечером, ночь она провела в отделе полиции по Адмиралтейскому районе. В её отношении составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Максимальный срок ареста по этой статье — 10 суток.

Обновлено в 15:30.

Октябрьский райсуд Петербурга отправил активистку под 5-суточный административный арест по обозначенной выше статье КоАП.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов - незарегистрированных объединений