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Новости 15:19

Путин ввел режим "среднего уровня реагирования" в восьми приграничных регионах

фото ЗакС политика Путин ввел режим "среднего уровня реагирования" в восьми приграничных регионах

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает режим "среднего уровня реагирования" в восьми регионах, граничащих с Украиной: Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Нормативный акт уполномочивает глав этих регионов проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики и мероприятия по территориальной и гражданской обороне.

Отныне губернаторы восьми регионов вправе усиливать охрану общественного порядка, военных, специальных и иных государственных объектов, а также транспорта, коммуникаций и связи. Перечисленные объекты также решениями региональных властей могут переводиться на особый режим работы.

Главы приграничных субъектов РФ теперь могут инициировать отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья. За высшими должностными лицами регионов также закрепляется право ограничивать свободу передвижения по территории, устанавливать особый режим въезда и выезда, проводить досмотр автомобилей и ограничивать их передвижение. 


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