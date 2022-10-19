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Новости 15:18

Путин поручил создать новый координационный совет под руководством Мишустина

фото ЗакС политика Путин поручил создать новый координационный совет под руководством Мишустина

Специальный координационный совет поручил создать президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности 19 октября. Орган возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин заявил, что губернаторы получат новые полномочия по обеспечению безопасности в своих субъектах. В частности, они смогут создавать штабы для координации работы по повышению безопасности.

Напомним, в ходе заседания Совбеза президент объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим начнет действовать с 20 октября.


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