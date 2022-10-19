Путин поручил создать новый координационный совет под руководством Мишустина

Специальный координационный совет поручил создать президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности 19 октября. Орган возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин заявил, что губернаторы получат новые полномочия по обеспечению безопасности в своих субъектах. В частности, они смогут создавать штабы для координации работы по повышению безопасности.

Напомним, в ходе заседания Совбеза президент объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим начнет действовать с 20 октября.