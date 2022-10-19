Иванова хочет отложить введение НДС для ювелирного бизнеса

Депутат петербургского парламента от КПРФ Ирина Иванова рассказала о жалобах представителей ювелирных компаний, на которых с Нового года может перестать распространяться упрощенная система налогообложения. Парламентарий предложила отложить как минимум на год принятие федерального закона о введении НДС для фирм, занятых в ювелирном бизнесе. По ее подсчетам, в Петербурге существует около тысячи таких организаций и половина представляет собой малые предприятия. Все они в совокупности ежегодно приносят в городской бюджет свыше полумиллиарда рублей.

"Переход на общую систему налогообложения (с НДС) станет для большинства представителей малого ювелирного бизнеса неподъемным бременем. Ремесло они вряд ли оставят, но с большой вероятностью будут вынуждены уйти в тень, чтобы не обанкротиться", - приводит слова Ивановой пресс-служба Мариинского дворца.

По ее мнению, законопроект требует тщательного анализа на предмет его экономической целесообразности. Сами ювелиры заказали его экспертизу у МГУ.