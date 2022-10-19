В Ленобласти сохранится сдерживание тарифов на электричество за счет бюджета

Несмотря на прогнозируемый рост реальных тарифов на электроэнергию, правительство Ленобласти намерено и дальше поддерживать тарифы для населения на низком уровне, покрывая разницу из бюджета. Об этом сообщил глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андрeев на пресс-конференции, организованной ТАСС. Расценки, предлагаемые в конечном счете населению, он охарактеризовал как не соответствующие экономически обоснованному тарифу.

"В настоящий момент эта разница только по комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области составляет 6,5 млрд рублей в год. Бюджет области вынужден платить такие суммы ежегодно. В следующем году эта сумма будет еще больше, потому что инфляция, цены на топливо растут и так далее", - рассказал чиновник.

В планы администрации региона также входит догазифицировать до конца года порядка 20 тысяч домохозяйств. Для нескольких льготных населений граждан сохранится субсидия в размере 35 тысяч рублей, предоставляемая на замену газового оборудования.