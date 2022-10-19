Госдума проконтролирует отсрочку от мобилизации для всех многодетных отцов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после консультаций его коллег с Минобороны стороны пришли к единому мнению: мужчины с тремя и более детьми не могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. За прошедший месяц, по его данным, были отменены решения о призыве в армию относительно более 9 500 отцов.

"Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин пообещал, что депутаты возьмут проблему на контроль. Ее обсуждение в стенах Госдумы с представителями Минобороны 19 октября прошло в закрытом режиме.