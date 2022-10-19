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Новости 18:44

Госдума проконтролирует отсрочку от мобилизации для всех многодетных отцов

фото ЗакС политика Госдума проконтролирует отсрочку от мобилизации для всех многодетных отцов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после консультаций его коллег с Минобороны стороны пришли к единому мнению: мужчины с тремя и более детьми не могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. За прошедший месяц, по его данным, были отменены решения о призыве в армию относительно более 9 500 отцов.

"Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин пообещал, что депутаты возьмут проблему на контроль. Ее обсуждение в стенах Госдумы с представителями Минобороны 19 октября прошло в закрытом режиме.


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