Недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 11 по 17 октября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,02%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,55%.

Наибольший рост в розничной цене показали помидоры (+5,04%), бананы (+3,42%), огурцы (+1,9%%), яйца (+1,86%), капуста (+1,26%), картофель (+0,88%) и молоко (+0,5%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю яблоки и морковь (-1,37%), гречка (-0,99%), сахар (-0,56%), подсолнечное масло (-0,51%), пшеничная мука, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания (-0,39%), вареная колбаса (-0,34%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры (+0,31%), спички (+0,28%), туалетная бумага (+0,25%), мужские носки (+0,24%), сигареты (+0,19%), зубная паста (+0,18%) и стиральный порошок (+0,14%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 13,1%, а продовольственная — 12,88%.