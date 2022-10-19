Жителя Кудрово вызвали в петербургский военкомат, хотя у областного к нему нет вопросов

Не служившему в армии 28-летнему психологу отделения временного проживания престарелых и инвалидов СПб ГКУ "Центр учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства" Артему Куфлевскому хотят вручить повестку от военкомата Фрунзенского района Петербурга. Он проживает в городе Кудрово и состоит на учете военного комиссариата Всеволожского района Ленинградской области.

У Куфлевского военный билет категории "В" (ограниченно годен). Срочную службу он не проходил, поскольку имел отсрочки сначала по учебе, затем по состоянию здоровья. С 3 по 16 октября психолог находился в отпуске. 5 октября на его работу пришли представители военкомата Фрунзенского района и принесли повестку на его имя. В ней говорится о необходимости явиться 6 октября на пункт предварительного сбора граждан для призыва "на военную службу по мобилизации" (фото повестки есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Куфлевский написал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы и записал свою историю на камеру. Это видео опубликовали в Telegram-канале "Осторожно, новости".

"Я никуда не убежал. Не уклонист, не рецидивист, просто хочу отстоять свои конституционные права. Я примерный семьянин, отец. Моя жена находится в декретном отпуске и я являюсь единственным кормильцем в семье", - сказал психолог.

После завершения отпуска Куфлевский ушел на больничный. Психолог рассказал, что его подкосили "последние события". 17 октября ему снова написали из отдела кадров о необходимости явиться на работу для получения повестки (скрин СМС есть в распоряжении ЗАКС.Ру), а через два дня позвонили из областного военкомата. Сотрудник, представившийся Дмитрием Терницким, по словам Куфлквского, сообщил, что повестка аннулирована, однако удивился, когда узнал, что выписал ее военкомат Фрунзенского района города.

- Мне сказали, что Фрунзенский военкомат не может меня призывать, даже если моя работа на их территории. Но факт остается фактом, - рассказал Куфлевский ЗАКС.Ру. - Я спросил про свое заявление на АГС. Мне сказали, что еще не получили, но АГС при мобилизации не предусмотрена. Таким образом, военкомат Ленобласти не имеет ко мне никаких вопросов.

Куфлевский подозревает, что позвонить ему решили после видеоролика, пост с которым за три дня получил более 700 тысяч просмотров в Telegram. Он уточнил, что отправлял заявления на прохождение АГС и в город, и в область. Больничный сотруднику бюджетного учреждения выдали до 21 октября.

Фото: ВКонтакте/Артем Куфлевский