В Петербурге крупнейший рыбоперерабатывающий завод отправил работников в простой

Петербургский Рыбоперерабатывающий комбинат №1, являющийся крупнейшим в стране предприятием своего профиля, взял паузу в работе и отправил большую часть персонала в простой. Завод в силу сразу нескольких причин оказался на грани разорения, о чем пишет ТАСС со ссылкой на его директора Александра Старобинского. Он рассказал, что продолжат ходить на работу только самые необходимые для обеспечения жизнедеятельности компании сотрудники. Коммерсант рассчитывает на помощь Смольного в реструктуризации кредитов, сумма долгов по которым достигла 3,8 млрд рублей.

"По заявлению ПАО "Сбербанк" судом наложено обременение на все счета компании по всей стране, тем самым парализовав всю операционную деятельность предприятия. Как результат - нет возможности выплачивать сотрудникам заработную плату", - рассказал он.

По словам Старобинского, дела у комбината пошли хуже сразу с началом пандемии коронавируса, последствия которой увеличили сроки доставки и привели к падению потребительского спроса.

"Наложенные с начала проведения спецоперации странами Европейского союза санкции, из-за чего возникли сложности с отсутствием сырья, разрывами в логистических цепочках, неопределенностью в сроках поставок уже законтрактованных и отгруженных в адрес предприятия контейнеров", - назвал он вторую причину.

Наконец, бизнесмен посетовал, что кредиторы не желают пойти заводу навстречу "в текущей непростой геополитической ситуации".

Как указывает информагентство, до кризиса на комбинате имелось полторы тысячи рабочих мест. В сутки предприятие выпускало до 90 тонн готовой продукции.