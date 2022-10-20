Из России намерена уйти финская фармкомпания Orion Pharma

Фармацевтическая компания Orion Pharma (OP), головной офис которой базируется в Финляндии, приступила к ликвидации своих российских активов, информируют "Ведомости". Уход данной фирмы станет первым случаем, когда зарубежный фармпроизводитель покидает отечественный рынок.

На данный момент в российском офисе компании идут увольнения сотрудников, закрыть его хотят до конца текущего года. Пока что Orion Pharma всё ещё экспортирует в РФ свой основной препарат — "Метипред", для лечения ревматоидного артрита, на который приходится 82% от всех российских продаж препаратов метилпреднизолона.

Orion Pharma начала свою деятельность в России 15 лет назад, в 2021 году, согласно информации DSM Group, заняла 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, а в 2022-м — 90-е. Россия является вторым по величине рынком сбыта фирмы после самой Финляндии.