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Новости 9:46

Путин упразднил Ростуризм, передав его функции Минэкономразвития

фото ЗакС политика Путин упразднил Ростуризм, передав его функции Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по Туризму (Ростуризм). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 20 октября.

Функции Ростуризма отныне возложены на Министерство экономического развития РФ.

Согласно положениям, изложенным в президентском указе, Ростуризм ликвидирован для совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития данной отрасли, а также для оптимизации структуры федеральных органов власти.

Ростуризм был учреждён в 2004 году. Глава ведомства Зарина Догузова о президентском решении пока никак не высказалась.


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