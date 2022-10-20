Путин упразднил Ростуризм, передав его функции Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по Туризму (Ростуризм). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 20 октября.

Функции Ростуризма отныне возложены на Министерство экономического развития РФ.

Согласно положениям, изложенным в президентском указе, Ростуризм ликвидирован для совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития данной отрасли, а также для оптимизации структуры федеральных органов власти.

Ростуризм был учреждён в 2004 году. Глава ведомства Зарина Догузова о президентском решении пока никак не высказалась.