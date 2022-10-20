На фоне частичной мобилизации работодатели стали реже собеседовать молодых мужчин

К концу сентября российские работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования или предлагать работу женщинам, говорится в исследовании HeadHunter.

"По сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских – сократилась с 41% до 38%", - заявили в компании.

Наиболее заметно это в сфере страхования, где женщин стали приглашать на работу на 9% чаще, и безопасности (+6%).

В Петербурге интерес к женщинам-соискателям вырос чуть ниже, чем в среднем по стране - на 2%.

Изменились и возрастные предпочтения работодателей. В последнюю неделю сентября на 2% реже стали приглашать на собеседования мужчин в возрасте 24-34 лет. На 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 и 45-54 лет.