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Новости 11:35

В Петербурге снесут старые корпуса горбольницы № 15 ради возведения новых

фото ЗакС политика В Петербурге снесут старые корпуса горбольницы № 15 ради возведения новых

Начиная с 1 ноября в Петербурге начнётся снос двух старых корпусов городской больницы № 15: впоследствии на их месте появится новый, оснащённый современным высокотехнологичным оборудованием, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

"Последние недели дались руководству больницы непросто. Нужно было освободить корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывезти оттуда все оборудование и мебель. Они идут под снос", - рассказал о ситуации глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Общий коечный фонд больницы ввиду предстоящего сноса корпусов будет сокращён на 151 койку с сохранением всех основных профилей. Пациентов будут принимать в хирургическом, неврологическом, гинекологическом, терапевтическом,  кардиологическом, травматологическом, челюстно-лицевом отделениях. Также свою работу продолжат отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение онкогематологии и химиотерапии.


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