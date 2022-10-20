В Петербурге снесут старые корпуса горбольницы № 15 ради возведения новых

Начиная с 1 ноября в Петербурге начнётся снос двух старых корпусов городской больницы № 15: впоследствии на их месте появится новый, оснащённый современным высокотехнологичным оборудованием, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

"Последние недели дались руководству больницы непросто. Нужно было освободить корпус отделения переливания крови и корпус челюстно-лицевой хирургии – вывезти оттуда все оборудование и мебель. Они идут под снос", - рассказал о ситуации глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Общий коечный фонд больницы ввиду предстоящего сноса корпусов будет сокращён на 151 койку с сохранением всех основных профилей. Пациентов будут принимать в хирургическом, неврологическом, гинекологическом, терапевтическом, кардиологическом, травматологическом, челюстно-лицевом отделениях. Также свою работу продолжат отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение онкогематологии и химиотерапии.