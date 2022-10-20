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Новости 11:40

Беглов рассказал об итогах личного приема граждан

фото ЗакС политика Беглов рассказал об итогах личного приема граждан

Губернатор Александр Беглов рассказал 20 октября в соцсетях о том, что "по поручению президента" провел личный прием граждан. В подтверждение своих слов он привел фотоснимки, запротоколировавшие мероприятие.

По итогам встреч губернатор пообещал произвести ряд работ в городе. Так, в течение года планируется восстановление стадиона на улице Марата в Петро-Славянке, а к началу следующего учебного года — ремонт фасада гимназии № 622 в Выборгском районе.

"До 1 июня 2023 года восстановим три фонтана во дворах домов в Московском районе, — выразил намерение Беглов. — Всего городской программой предусмотрена реконструкция 68 фонтанов. Из них 32 уже восстановлены".

Также градоначальник пообещал благоустроить безымянный сквер на улице Генерала Хазова и отремонтировать проезжую часть и тротуары на проспекте Пархоменко. В обоих случаях информации о сроках выполнения работ он не привел.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова


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