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Новости 11:58

Петербург и Новосаратовку соединят трамваем

фото ЗакС политика Петербург и Новосаратовку соединят трамваем

Между Невским районом Петербурга и Новосаратовкой обустроят новую трамвайную линию, информирует пресс-служба администрации Ленобласти. Разработкой проекта будут заниматься инвесторы, впоследствии он ляжет в основу нового маршрута.

"Инфраструктуру будущих городов необходимо готовить заранее. Именно поэтому необходим инвестиционный проект новой трамвайной линии", - рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Подготовкой документации будет заниматься компания "РАТИ". После этого утвердят, по какому маршруту будет двигаться трамвай, сколько будет вагонов и в какую сумму обойдётся возведение трамвайной линии. Средства на предпроектные работы выделяют компании-застройщики: "Правобережный", "Самолет", "Сэтл Эстейт".


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