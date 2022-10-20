Петербург и Новосаратовку соединят трамваем

Между Невским районом Петербурга и Новосаратовкой обустроят новую трамвайную линию, информирует пресс-служба администрации Ленобласти. Разработкой проекта будут заниматься инвесторы, впоследствии он ляжет в основу нового маршрута.

"Инфраструктуру будущих городов необходимо готовить заранее. Именно поэтому необходим инвестиционный проект новой трамвайной линии", - рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Подготовкой документации будет заниматься компания "РАТИ". После этого утвердят, по какому маршруту будет двигаться трамвай, сколько будет вагонов и в какую сумму обойдётся возведение трамвайной линии. Средства на предпроектные работы выделяют компании-застройщики: "Правобережный", "Самолет", "Сэтл Эстейт".