Минцифры в следующем году обеспечит интернетом все военкоматы России

Все военные комиссариаты России получат доступ к защищенному интернету в следующем году, пообещал 20 октября глава Минцифры Максут Шадаев. В то же время программа подключения школ к Wi-Fi поставлена на паузу до лучших времен, констатировал он на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике.

"В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к защищенному интернету и к сети Минобороны", — приводит слова Шадаева Telegram-канал Минцифры.

Что касается программы предоставления интернета в школах через Wi-Fi, то она замораживается на неопределенный срок, следует из заявления Шадаева. "Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах. У нас почти девять тысяч школ уже получили Wi-Fi полноценный, во всех классах доступен интернет", — цитирует министра Telegram-канал "Большая перемена РФ".

"Мы договорились с [главой Минпросвещения Сергеем] Кравцовым, что мы посмотрим, какова будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса", — добавил Шадаев.

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