У метро "Шушары" появится перехватывающая парковка

Новая перехватывающая автостоянка на 187 мест появится на Автозаводской улице близ станции метро "Шушары" до конца года, поделилась планами администрация губернатора 20 октября. Как сообщается, решение об оборудовании здесь парковки было принято по просьбам граждан.

"Согласно итогам голосования, которое проводилось в феврале подведомственным комитету по транспорту Городским центром управления парковками, эту локацию выбрали почти 70 % проголосовавших", — известили в Смольном. Ожидается, что новая стоянка появится около выездов на КАД и на Софийскую улицу.

Сейчас на участке ведутся работы по водоотведению и разработке грунта для дорожного покрытия, в дальнейшем планируется обустройство наружного освещения и системы видеонаблюдения. Согласно планам, работы должны завершиться до конца 2022 года.

Всего в городе насчитывается 19 перехватывающих парковок общей вместимостью 1 886 машиномест. Каждое десятое из них зарезервировано для граждан с ограниченными возможностями и перевозящих их лиц.

Фото: unsplash