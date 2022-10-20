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Новости 13:40

В Петербурге всего один класс занимается удалённо из-за COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге всего один класс занимается удалённо из-за COVID-19

Из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе на Неве вынуждены учиться дистанционно школьники лишь одного класса, известили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга. В детских садах случаи COVID-19 не зафиксированы.

В общей сложности ввиду болезни занятия не посещают 218 учащихся школ.

Отметим, что в начале учебного года на дистант из-за ковида отправляли учеников 21 класса в восьми школах. При этом ещё год назад на карантине из-за инфекционных заболеваний сидели свыше ста классов.

Добавим также, что за последние 24 часа в Северной столице выявили менее 600 суточных заражений COVID-19.


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