Минфин направит на покрытие бюджетного дефицита один триллион рублей из ФНБ

Министерство финансов до конца года переведет один триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина то 20 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России <...> направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) в объеме 1000000000 тыс. рублей", — гласит текст распоряжения.

Как уточнили в Минфине, средства предназначаются на исполнение социальных обязательств перед россиянами, на замещение государственных заимствований, погашение госдолга и предоставление регионам бюджетных кредитов. "Право использовать в 2022 году средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета предусмотрено в федеральном законодательстве", — уточнила пресс-служба министерства.