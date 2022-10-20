В Петербурге простились с погибшим на спецоперации учителем физкультуры Вадимом Седовым

В Северной столице прошла церемония прощания с учителем физкультуры городской гимназии № 631 Вадимом Седовым, погибшим в ходе военной спецоперации, известила у себя на странице во "ВКонтакте" профильный вице-губернатор Ирина Потехина.

В течение десяти последних лет, рассказа чиновница, педагог проработал в школе. Он имеет боевой опыт: прошёл первую чеченскую войну, получил звание командира и награды. Летом посещал лагерь "Дружных", где отдыхали дети из Мариуполя. Уехать в зону СВО в качестве добровольца решил в начале нового учебного года.

"Он был абсолютно убеждён, проведя две недели с детьми из Мариуполя, что там, где идут боевые действия, он сейчас нужнее", — приводит Потехина воспоминания директора гимназии Марины Топуновой.

Указывается, что несовместимое с жизнью ранение Седов получил в День учителя, 5 октября.