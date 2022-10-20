В Ленобласти закрылась "дочка" европейского холдинга Logoplaste

На территории Ленинградской области прекратило свою работу ООО "Логопласт Раша" — дочернее предприятие одного из крупнейших в Европе производителей твердой упаковки, сообщило 20 октября 47news. Португало-английская фирма более 10 лет изготавливала бутылки для кетчупа Heinz на заводе в городе Отрадное.

Уведомление о ликвидации компания подала в налоговую 14 октября, однако фактически последним днем работы для персонала стало 30 сентября, утверждает интернет-СМИ. Как отмечается, в фирме трудились только пятеро сотрудников, при этом в месяц предприятие отгружало от 700 тысяч до полутора миллионов штук произведенной упаковки.

Сотрудники компании сообщили 47news, что закрытие не повлияет на производство кетчупа Heinz, поскольку тот сам займется изготовлением тары на том же оборудовании. На вопрос о причинах закрытия собеседник издания ответил лаконичной фразой "Понятно же всё".

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