Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла с занимаемого поста, продержавшись полтора месяца

Руководитель британского правительства Лиз Трасс обратилась к англичанам, объявив о собственной отставке с занимаемого поста: в должности она пробыла 45 дней. Обращение премьер-министра транслировали локальные СМИ.

Трасс заявила, что у неё не получится выполнить все премьерские задачи, поставленные перед ней консервативной партией. Уход с должности Трасс уже обговорила с королём Карлом III. Выборы нового главы правительства Великобритании состоятся на следующей неделе.

"Это гарантирует, что мы будем продолжать выполнять наши финансовые планы и поддерживать экономическую стабильность и национальную безопасность нашей страны. Я останусь премьер-министром, пока не будет выбран преемник", — следует из заявления Лиз Трасс.

The Guardian передаёт, что за время пребывания Трасс в статусе премьер-министра ей удалось обрушить рынки, потерять двух ключевых министров и доверие почти всех парламентариев.

На своём посту Трасс продержалась максимально недолго: до этого рекордсменом был премьер XIX века Джордж Каннинг, руководивший правительством страны в течение 119 дней.