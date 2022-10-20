На площади Льва Толстого обновили художественную подсветку

Модернизация художественной подсветки на площади Льва Толстого завершена, рассказали 20 октября в пресс-службе губернатора Петербурга. Как отмечается, подсветка близ станции метро "Петроградская" выполнена в едином стиле и с акцентами на архитектурные особенности зданий.

Всего вдоль карнизов и на фасадах, выходящих на площадь, специалисты разместили более тысячи светодиодных приборов. Благодаря отказу от энергозатратных металлогалогенных ламп потребление электроэнергии должно сократиться в два раза, ожидают в Смольном.

"Главное украшение пятиугольной площади — знаменитый Дом с башнями, где сегодня размещается театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова", — указала губернаторская пресс-служба. — Подсветкой оформлен карниз дома, шестигранные башни, балконы, нижняя часть центрального фасада. На боковых фасадах подсвечены межоконные проемы со скульптурами и колоннами".

Комментируя завершение работ, Александр Беглов не преминул упомянуть участие "Газпрома" в работах по развитию освещения Петербурга. При этом оборудование передается городу на безвозмездной основе и закрепляется на праве хозяйственного ведения за "Ленсветом", добавили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru