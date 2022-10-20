Петербуржцу не удалось доказать в суде незаконность выданной ему повестки об уточнении данных

Житель Петербурга Роман Симонов отказался идти в военкомат по повестке для уточнения документов, однако решил оспорить в суде её законность, информирует объединённая пресс-служба городских судов. В инстанции не узрели ничего противозаконного в выдаче мужчине повестки, так как решения о мобилизации в его отношении не выносилось.

Симонов поведал судье, что 6 октября явился в отдел по вопросам миграции Управления МВД по Фрунзенскому району, после чего ему вручили повестку, поручив явиться на следующий день в военкомат для "уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации".

Данное обстоятельство Симонов счёл нелегитимным: он заявил, что не может пребывать в запасе как гражданин 1995 года рождения. Соответственно, любые требования к нему, связанные с мобилизацией, незаконны.

В итоге Фрунзенский райсуд отказал в требованиях петербуржца, так как он не был мобилизован.