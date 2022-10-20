На набережной реки Смоленки облагородили ещё один участок

На территории Василеостровского района - на набережной реки Смоленки у Ново-Андреевского моста - открылось новое общественное пространство, информирует пресс-служба Смольного. Участок территории от Наличного моста вдоль улицы Одоевского привели в порядок благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды".

О прекращении работ по благоустройству доложили вице-губернатору Анатолию Повелию руководители комблага и райадминистрации.

"Бульвар на Смоленке обрел новое звучание, превратившись в комфортное и красивое пространство для отдыха жителей. Отмечу, что здесь, как и на других объектах, мы строго следуем врачебной заповеди "не навреди" и, заботясь об озеленении территории, максимально сохраняем все существующие зеленые насаждения. Дополнительно высадили 20 деревьев и более 400 кустарников", - высказался по случаю Повелий.

Проект был реализован в том числе по воле горожан, подчеркнул вице-губернатор.

Всего работы проводились на территории 18 тысяч кв. метров. В итоге на территории установили новое оборудование, сделали пешеходные дорожки и установили скульптуры "Портрет Иосифу Бродскому" и элемент для лазания "Волна".