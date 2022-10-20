ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:18

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для въезжающих в Россию непривитых граждан

фото ЗакС политика Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для въезжающих в Россию непривитых граждан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила требование об обязательном ПЦР-тестировании въехавших в Россию непривитых граждан. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20 октября.

Согласно документу, утратившим силу признается требование об обязательной сдаче теста на коронавирус россиянами в течение трех дней после пересечения границы. Равным образом работодатели больше не должны сообщать выезжающим за границу подчиненным о необходимости пройти тестирование по возвращении, а также проверять их справки об отсутствии заболевания ковидом.

Въезжающих в Россию иностранцев постановление обязывает заполнять анкету на пунктах пропуска через границу. Кроме того, Роспотребнадзор  вводит практику выборочного тестирования на ковид не только в аэропортах, как раньше, но также во всех других пунктах пропуска через границу.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама