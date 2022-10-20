Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для въезжающих в Россию непривитых граждан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила требование об обязательном ПЦР-тестировании въехавших в Россию непривитых граждан. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20 октября.

Согласно документу, утратившим силу признается требование об обязательной сдаче теста на коронавирус россиянами в течение трех дней после пересечения границы. Равным образом работодатели больше не должны сообщать выезжающим за границу подчиненным о необходимости пройти тестирование по возвращении, а также проверять их справки об отсутствии заболевания ковидом.

Въезжающих в Россию иностранцев постановление обязывает заполнять анкету на пунктах пропуска через границу. Кроме того, Роспотребнадзор вводит практику выборочного тестирования на ковид не только в аэропортах, как раньше, но также во всех других пунктах пропуска через границу.

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