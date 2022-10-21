"Ъ": Компания LG планирует закрыть свой единственный завод в России

Производящая электронику и бытовую технику южнокорейская компания LG нацелилась на перенос своего завода из Подмосковья в одну из среднеазиатских стран. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. В ближайшее время руководство выберет между Казахстаном, где у фирмы раньше уже функционировало производство, и Узбекистаном.

По словам одного из собеседников газеты, некоторые представители российского топ-менеджмента уже перебазировались в Ташкент. Между тем, другой собеседник утверждает, что LG в настоящее время ведет деловые переговоры с представителями правительства Казахстана. По мнению экспертов, опрошенных изданием, Узбекистан привлекателен с точки зрения дешевой рабочей силы, а Казахстан — из-за большего числа потенциальных покупателей.

В Подмосковье (поселок Дорохово) находится единственный российский завод компании. LG прекратила поставки в Россию в марте, вскоре после начала военной спецоперации на Украине.