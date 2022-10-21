В Псковской области выплатят по полмиллиона рублей медикам, переехавшим работать в глубинку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о новой экономической мере, стимулирующей медицинских работников. Те из них, кто согласится переехать в райцентры и сельскую местность и лечить местных жителей, получат из регионального бюджета единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

"Все врачи, фельдшера, акушерки и медсестры ФАПов, которые переедут на работу в сельские населенные пункты с 1 ноября по 31 декабря, получат выплату", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Между тем, в области продолжают действовать схожие меры поддержки, финансируемые из федерального бюджета. В рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработники получают выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от своей компетенции и удаленности места работы.