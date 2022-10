Медведев пригласил Илона Маска на День Победы

Заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев вступил в диалог с американским предпринимателем Илоном Маском в социальной сети Twitter. Гендиректор компании Tesla поинтересовался у россиянина актуальным положением дел в Артемовске (Бахмуте) Донецкой народной республики.

"See you in Moscow on the Victory Day! (Увидимся в Москве на День Победы!)", - ответил бизнесмену Медведев.

Ранее Маск, рассуждая о разрешении украинского конфликта, предложил провести в четырех присоединенных Россией бывших украинских областях повторные референдумы. Некоторые из других его высказываний на тему военной спецоперации использовались в федеральных телеэфирах как аргументы в пользу внешней политики Кремля. В частности, Маск, в отличие от политического руководства США, выступает за то, чтобы Крым оставался российским.