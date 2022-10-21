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Новости 10:20

Правозащитники готовят поправки в закон для освобождения тяжелобольных заключенных

фото ЗакС политика Правозащитники готовят поправки в закон для освобождения тяжелобольных заключенных

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы инициировала внесение корректив в законодательство, призванных помочь тяжелобольным россиянам, которые находятся под уголовным преследованием. Зампред столичной ОНК Ольга Дружинина, выступая в стенах Госдумы, анонсировала поправки в УК и УПК, которые сделали бы невозможным содержание тяжелобольных и инвалидов под стражей.

"Мы не собираемся создавать новые и новые законы, законодательная база у нас хорошая. Основная проблема в правоприменении. Раз мы не можем изменить практику, нужно исключить возможность двоякого толкования закона", - приводит ее слова "Интерфакс".

По ее мнению, одним законом дело не ограничится: проблема требует системного анализа законодательства и комплексного подхода. Между тем, по данным правозащитников, на сегодняшний день в одной только Москве в следственных изоляторах содержатся 125 инвалидов. Характерно, что большая их часть преследуется по делам о ненасильственных преступлениях.


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