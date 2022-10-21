Суд в Петербурге разрешил американцу остаться в России

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по административному иску гражданина США Кента Кинни, оспаривавшего запрет на въезд в Россию, передает 21 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Истец требовал признать незаконным и отменить решение УМВД России по Выборгскому району о запрете ему въезда на территорию России сроком до 2 сентября 2023 года. Само решение было вынесено в апреле этого года в связи с тем, что Кинни 11 раз за три года привлекался к административной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

Кинни с запретом был не согласен, считая его несоразмерным сделанным нарушениям, а также вынесенным без учета всех обстоятельств. Речь шла о том, что американец уже 10 лет проживает в России, где работает преподавателем английского языка и занимается благотворительностью. Также здесь у него живет несовершеннолетняя дочь — гражданка России. "Истец постоянно общается со своей дочерью, оспариваемое решение, в случае его исполнения, нарушит право истца на общение с ребенком и участие в ее воспитании", — привел его доводы судебная пресс-служба.

Также Кинни предоставил суду положительную характеристику с места работы, договор с автошколой о прохождении обучения с целью улучшить водительские навыки, а заодно и медицинскую справку о том, что ему противопоказана смена климата в связи с имеющимся заболеванием.

В свою очередь, представитель УМВД против требований Кинни возражал, апеллируя к неоднократному привлечению его к административной ответственности, "что создает угрозу причинения вреда с негативными последствиями".

Суд посчитал, что решение УМВД несоразмерно тяжести вменяемых Кинни нарушений и признал его незаконным, тем самым позволив американцу находиться в России.