Глава областного комитета по обращению с отходами назвала раздельный сбор "отражением внутренней культуры человека"

Председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова прокомментировала появление баков для сортировки стекла и пластика у мемориала "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске, сообщила 21 октября пресс-служба региональной администрации. Ранее аналогичные контейнеры появились в музее-крепости "Корела".

В своем заявлении Кузнецова поведала, что жители Ленинградской области готовы к сортировке отходов, а региональные власти, в свою очередь, готовы им такую возможность предоставить. "Ведь это не просто сортировка, а отражение внутренней культуры человека, имеющее важный практический смысл", — объявила чиновница и добавила, что "каждая пластиковая или стеклянная бутылка, брошенная в специальный цветной бак, позволяет в целом сократить долю размещения мусора на полигонах".

Ожидается, что баки для раздельного сбора появятся до конца октября близ двух музеев в Тихвине.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"