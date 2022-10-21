Фонд капремонта разошлет должникам досудебные претензии

Фонд капитального ремонта займется рассылкой досудебных претензий петербуржцам, имеющим задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт домов, сообщила 21 октября пресс-служба жилищного комитета. Ожидается, что бумаги начнут доставлять адресатам с понедельника, 24 октября.

Всего Фонд капремонта намерен разослать 300 тысяч досудебных претензий горожанам с задолженностью свыше пяти тысяч рублей. Подобную меру в организации назвали "последовательным шагом" по работе с должниками.

"Ранее мы уже рассылали долговые квитанции, провели ключевую модернизацию платежного документа — включили весь долг в сумму "к оплате". Эта кампания дала свои результаты, за что мы благодарны жителям", — заявили в Фонде капремонта, уточнив, что в результате им удалось добиться снижения общей задолженности до 5,8 миллиарда рублей.

В случае, если должники не переведут средства после получения претензий, фонд будет готовить документы для обращения в суд, уточнили в жилкоме.

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