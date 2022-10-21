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Новости 12:37

Фонд капремонта разошлет должникам досудебные претензии

фото ЗакС политика Фонд капремонта разошлет должникам досудебные претензии

Фонд капитального ремонта займется рассылкой досудебных претензий петербуржцам, имеющим задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт домов, сообщила 21 октября пресс-служба жилищного комитета. Ожидается, что бумаги начнут доставлять адресатам с понедельника, 24 октября.

Всего Фонд капремонта намерен разослать 300 тысяч досудебных претензий горожанам с задолженностью свыше пяти тысяч рублей. Подобную меру в организации назвали "последовательным шагом" по работе с должниками.

"Ранее мы уже рассылали долговые квитанции, провели ключевую модернизацию платежного документа — включили весь долг в сумму "к оплате". Эта кампания дала свои результаты, за что мы благодарны жителям", — заявили в Фонде капремонта, уточнив, что в результате им удалось добиться снижения общей задолженности до 5,8 миллиарда рублей.

В случае, если должники не переведут средства после получения претензий, фонд будет готовить документы для обращения в суд, уточнили в жилкоме.

Фото: pixabay


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