Недобросовестная охрана доходного дома Глухарева привела к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия (ч.1 ст.243 УК). Как сообщается на сайте городской прокуратуры, нарушения обнаружились при содержании доходного дома Е. Е. Глухарева (7-я Красноармейская улица, дом 7). Ход расследования, которое ведет СК, контролирует прокуратура Адмиралтейского района.

Контрольное ведомство установило, что лицевой фасад здания без всякого на то основания лишился витражной расстекловки и "остекления во фрамуге с лучковым завершением дверного заполнения".

Дом потомственного почетного гражданина Петербурга Евгения Егоровича Глухарева был построен в стиле модерн в 1905 году по проекту гражданского инженера Леонида Харламова. КГИОП внес здание в единый государственный реестр объектов культурного наследия в октябре прошлого года.