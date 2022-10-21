Четыре аварийных дома в Петербурге продали за 62 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) выполнил поручение комитета имущественных отношений Петербурга, реализовав на торгах четыре расселенных аварийных здания в пригородах. Всего за них удалось выручить 62,4 млн рублей. Начальная цена на аукционах повышалась от двух до семи раз.

Речь идет о доме № 5 по улице Гусева в Кронштадте, деревянном доме № 684 по Приморскому шоссе (поселок Смолячково), деревянном доме № 10А по улице Мира в Солнечном и деревянном доме № 14А по 2-й линии в Сестрорецке.

"Основным достоинством недвижимости, которую выставляет на продажу Санкт-Петербург, является удачная локация. Высвобождаемые аварийные объекты всегда расположены в районах сложившейся застройки исторических и пригородных районов, где хорошо впишется и комфортное частное жилье, и коммерческий проект", - отметила замглавы департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

По ее мнению, дом на улице Гусева может стать площадкой для реализации полноценного инвестиционного проекта, тогда как три остальных загородных объекта больше подходят под частные домовладения.