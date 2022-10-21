"Мемориалу"* придется оплатить штраф в полмиллиона рублей, несмотря на ликвидацию

Мосгорсуд признал законным взыскание в размере 500 тысяч рублей, назначенное правозащитному центру "Мемориал"* из-за отсутствия в публикуемом контенте маркировки иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного общества. Штраф присудили за две недели до ликвидации организации, а именно 15 декабря прошлого года.

Утверждение этого решения Мосгорсудом удивило юриста Александру Баеву, представляющую интересы "Мемориала"*.

"КоАП прямо говорит: если в ЕГРЮЛ есть запись об исключении юридического лица, то такие дела должны быть прекращены", - рассказала она.

Напомним, что правозащитный центр ликвидировали по иску столичной прокуратуры, которая усмотрела в его деятельности, помимо систематического несоблюдения закона об иноагентах, признаки оправдания терроризма. Вывод был сделан исходя из того, что в списке политзаключенных "Мемориала"* фигурируют лица, внесенные в РФ в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес ПЦ "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована решением суда в декабре 2021 года