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Новости 13:56

"Мемориалу"* придется оплатить штраф в полмиллиона рублей, несмотря на ликвидацию

фото ЗакС политика "Мемориалу"* придется оплатить штраф в полмиллиона рублей, несмотря на ликвидацию

Мосгорсуд признал законным взыскание в размере 500 тысяч рублей, назначенное правозащитному центру "Мемориал"* из-за отсутствия в публикуемом контенте маркировки иноагента. Об этом сообщается  в Telegram-канале правозащитного общества. Штраф присудили за две недели до ликвидации организации, а именно 15 декабря прошлого года.

Утверждение этого решения Мосгорсудом удивило юриста Александру Баеву, представляющую интересы "Мемориала"*.

"КоАП прямо говорит: если в ЕГРЮЛ есть запись об исключении юридического лица, то такие дела должны быть прекращены", - рассказала она.

Напомним, что правозащитный центр ликвидировали по иску столичной прокуратуры, которая усмотрела в его деятельности, помимо систематического несоблюдения закона об иноагентах, признаки оправдания терроризма. Вывод был сделан исходя из того, что в списке политзаключенных "Мемориала"* фигурируют лица, внесенные в РФ в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес ПЦ "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована решением суда в декабре 2021 года


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