Число вакцинированных от гриппа петербуржцев выросло до 1,9 млн человек

В рамках прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли около 1,9 млн петербуржцев, о чем сообщается на сайте городского правительства. Всего используются три типа прививки: для взрослых, для детей и для беременных женщин. За прошедшую неделю в городе действовали 317 прививочных бригад.

"Особенно важен акцент на иммунизацию лиц с хроническими заболеваниями, которых привито свыше 63% от числа состоящих на учете", - подчеркнул профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

Из 44 передвижных пунктов вакцинации 30 сосредоточены у станций метро. Наибольшее количество такого рода объектов базируются в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Московском районах.

Тем временем, в Смольном отмечают, что за прошедшую неделю число выявляемых случаев коронавируса упало на 40%. Несмотря на это обстоятельство, в городе продолжает работать 181 пункт вакцинации от COVID-19.