Бывший начальник петербургской Росгвардии возглавил комитет по вопросам законности

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 октября, освободил от должности председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину, сообщили в Смольном.

Ее место временно занял генерал-лейтенант Михаил Соболев. До 14 октября он руководил ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Позже стал первым заместителем комитета по вопросам законности.

Аришина перешла на должность заместителя руководителя администрации губернатора.

Комитет по вопросам законности отвечает в Смольном за работу с органами военного управления, а также за профилактику правонарушений, обеспечение правопорядка, за безопасность публичных мероприятий и другие задачи.

Аришина начала работать в Смольном вскоре после того, как Петербург возглавил Беглов. В декабре 2018 года градоначальник назначил ее своей советницей, а через месяц сделал главой комитета. До этого около 10 лет чиновница служила в прокуратуре.

Соболев руководил Росгвардией в Петербурге и Ленобласти три года, с февраля 2016-го. До этого служил заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Фото: rosguard.gov.ru