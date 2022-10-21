Петербург вошел в десятку регионов с самыми высокими коммунальными тарифами

Петербург вошел в десятку регионов России по стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, рассказало 21 октября ТАСС со ссылкой на подсчеты МТС Банка. Исследование проводилось с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.

"Дороже всего оплата ЖКХ обходится жителям Республики Саха (Якутия), Магаданской и Московской областей", — цитирует отчет аналитиков ТАСС.

В Якутии средний чек составил 4,1 тысячи рублей, в Магаданской области — немногим более четырех тысяч рублей, в Подмосковье — 3,7 тысячи рублей. Также в первую десятку, среди прочих, вошли Москва (3,4 тысячи), Ульяновская и Псковская области (3,1 тысячи), Ставропольский край (2,9 тысячи). Петербург замкнул первую десятку с 2,7 тысячи рублей в месяц.

"Средний чек при оплате коммунальных услуг в России вырос к концу сентября год к году всего на 2,5 %, до 2 560 рублей. При этом средний чек в различных регионах значительно отличается — разница между самым большим и самым маленьким составляет четыре раза", — указали аналитики.

Наименьшие значения средних чеков отмечены в Пензенской области (немногим более одной тысячи рублей), Башкирии (1,1 тысяча рублей) и Волгоградской области (почти 1,2 тысячи рублей).

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