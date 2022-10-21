Акунин прокомментировал исчезновение своего имени с афиш в Москве и Петербурге

Писатель Борис Акунин высказался 21 октября относительно ситуации с исчезновением его имени с афиш сайтов Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве. По словам автора, о произошедшем его известили "бдительные читатели".

"Я не осуждаю театры, которые вынуждены приноравливаться к густеющему государственному безумию. Заниматься культурой в сегодняшней России — дело трудное, вроде плавания в серной кислоте. <...> Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут", — написал Акунин в своем Telegram-канале.

Автор также отметил, что не получает отчислений с пьесы, идущей в Александринском театре. "Когда Александринский театр с извинениями сообщил, что из-за санкций не сможет выплачивать авторские, я ответил: "Ничего, не проблема"", — отметил он.

Также Акунин скептически высказался о культурном бойкоте России со стороны других стран, назвав подобную идею "ошибкой". При этом он допустил появление в России в будущем книг "без имени автора на обложке" в связи с возможным расширением запретов в сфере культуры.