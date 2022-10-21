Смольный рассказал о двукратном увеличении количества светильников на улице Ольги Форш

В Калининском районе на улице Ольги Форш завершены работы по реконструкции наружного освещения, сообщили 21 октября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В результате количество светильников здесь увеличилось в 2,4 раза, утверждают сотрудники комитета.

Всего в этом году по заказу "Ленсвета" здесь установили 87 современных светодиодных светильников на 48 металлических опорах. "Для безопасности прогулок жителей дополнительные источники света направлены на тротуар, — рассказали в Смольном. — На нескольких участках улицы опоры освещения установлены по обеим сторонам для наилучшего обозначения светом пешеходных "зебр"".

Отмечается, что новые кабели на улице проложены в основном под землей. Это связано с большим количеством деревьев вдоль проезжей части, которые потенциально могут рухнуть под действием сильного ветра. Чтобы возможное падение не повлияло на работу сетей, из было решено спрятать под землю.

Фото: gov.spb.ru