Станцию метро "Лесная" закрыли из-за поломки эскалатора

В Петербурге экстренно закрыли на вход станцию метро "Лесная", расположенную на красной ветке. Как сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки, ступени эскалатора оказались повреждены посторонним предметом.

Пассажиров просят в ближайшее время пользоваться соседними станциями "Площадь Мужества" и "Выборгская".

"Аварийные подразделения метрополитена проводят замену поврежденных ступеней эскалатора. Станция будет открыта для входа сразу же после их замены", - говорится в сообщении.

UPD Пресс-служба петербургской подземки сообщила, что в 11:12 двери "Лесной" вновь открыли на вход