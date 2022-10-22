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Новости 11:03

Станцию метро "Лесная" закрыли из-за поломки эскалатора

фото ЗакС политика Станцию метро "Лесная" закрыли из-за поломки эскалатора

В Петербурге экстренно закрыли на вход станцию метро "Лесная", расположенную на красной ветке. Как сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки, ступени эскалатора оказались повреждены посторонним предметом.

Пассажиров просят в ближайшее время пользоваться соседними станциями "Площадь Мужества" и "Выборгская". 

"Аварийные подразделения метрополитена проводят замену поврежденных ступеней эскалатора. Станция будет открыта для входа сразу же после их замены", - говорится в сообщении.

UPD Пресс-служба петербургской подземки сообщила, что в 11:12 двери "Лесной" вновь открыли на вход


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