За неделю петербургские полицейские завели три сотни "миграционных" уголовных дел

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти отчиталось об операции "Нелегал-2022", которая продлилась с 10 по 17 октября: в течение этого времени полицейские активно искали незаконно находящихся в городе мигрантов.

За неделю силовикам удалось зафиксировать около 4 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 15 млн рублей. Две трети взысканных средств уже пополнили государственный бюджет.

"За пределы Российской Федерации по материалам полиции выдворено 84 иностранных гражданина и 8 иностранцев депортировано", - говорится в сообщении.

По результатам рейдов возбудили не только административные, но и уголовные дела: таковых, в основном по статье 322.3 УК (фиктивная постановка на миграционный учет), завели 309.