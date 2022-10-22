Кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных россиян. Документ опубликован на сайте правительства. Помимо перечисленных преференций, нормативный акт продлевает сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Льгота распространяется и на предпринимателей, которые выступают в качестве единственного учредителя. При этом отсрочка будет иметь силу и некоторое время после прохождения службы.

"Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы", - говорится в документе.

Накопившийся долг возможно будет погасить в рассрочку: первый платеж составит одну шестую от всей суммы.