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Новости 13:16

Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта для подростков "Новости-26"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта для подростков "Новости-26"

Редакция политического издания "Новости-26" во главе с писательницей Линор Горалик минувшей ночью получила письмо от Роскомнадзора, в котором было заявлено о выявленных нарушениях законодательства и скорой блокировке. По состоянию на середину дня 22 октября сайт медиапроекта, ориентированного на подростковую аудиторию, перестал открываться с российских IP-адресов.

В своем Telegram-канале редакция заверила, что принципиально в ее работе от блокировки ничего поменяться не должно.

"Наш сайт был всего лишь "визиткой" - то есть, таким местом, которое нужно, чтобы поисковики выдавали правильный результат по запросу "новости-26". Но вся наша работа, как вы отлично знаете, ведется здесь, в телеграме, и в других соцсетях", - гласит сообщение.

Кроме того, у "Новостей-26" имеются собственные подкасты и YouTube-канал.


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