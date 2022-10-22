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Новости 16:15

Музей оккупации Псковской области начал свою работу

фото ЗакС политика Музей оккупации Псковской области начал свою работу

В центре Пскова 22 октября торжественно открыли музей оккупации Псковской области. Он разместился в здании на улице Ленина, в котором в 1941-1944 годах функционировала нацистская карательная организация СД.

"То, что в Пскове появился музей – событие неординарное. Я благодарна людям, которые вложили в создание музея душу, профессиональные знания и свою работу. Мы не дадим переписать историю", - приводит "Псковская служба новостей" слова вице-губернатора Веры Емельяновой, произнесенные на церемонии открытия.

Материалы экспозиции взяты из центрального архива ФСБ, архива регионального УФСБ и частных коллекций. 

День открытия музея был выбран неслучайно: 22 октября 1943 года нацисты сожгли деревню Ланева Гора. Сегодня в Псковской области эту дату вспоминают как День сожженных деревень.


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