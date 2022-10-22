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Новости 17:39

Беглов вручил режиссеру Учителю памятный знак

фото ЗакС политика Беглов вручил режиссеру Учителю памятный знак

В день открытия международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Петербурге губернатор Александр Беглов в ходе личной встречи с режиссером и президентом фестиваля Алексеем Учителем наградил его памятным знаком "350 лет Петру Великому". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ленинградский и петербургский режиссер, в прошлом году отметивший 70-летие, известен такими картинами, как "Рок", "Дневник его жены" и "Прогулка". Широкий общественный резонанс имел его исторический фильм "Матильда" о предреволюционной Российской империи. Фестиваль "Послание к человеку", с 1989 года регулярно проходящий в городе, Учитель возглавляет в течение последних двенадцати лет.

фото: gov.spb.ru


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