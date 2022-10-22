Миронов хочет переизбрания Си Цзиньпина

В преддверии первого пленума 20-го созыва ЦК Коммунистической партии Китая, на которой определится ее лидер на ближайшие пять лет, глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил свою поддержку действующему партийному руководителю и лидеру КНР Си Цзиньпину. По мнению российского политика, переизбрание председателя китайских коммунистов отвечает интересам и самого Китая, и всего человечества.

"Я очень рад, что между товарищем Си Цзиньпином и нашим президентом Владимиром Путиным существуют дружеские, товарищеские отношения. Оцениваю их как пролог многополярного мира, который восторжествует на всей планете, я в этом нисколько не сомневаюсь", - отдельно отметил депутат Госдумы, цитируемый собственной пресс-службой.

Первому пленуму 20-го созыва КРК предшествует двадцатый съезд партии, завершающийся в субботу. Во главе партии 69-летний Си Цзиньпин, приходящийся Миронову ровесником, находится с 2012 года.