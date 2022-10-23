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Новости 13:08

Из храма Спаса на Крови эвакуировали 150 человек из-за сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика Из храма Спаса на Крови эвакуировали 150 человек из-за сообщения о "минировании"

Сообщение о "минировании" прервало работу храма Спаса на Крови минувшим днём, 22 октября, известили в пресс-службе полиции Петербурга. Каких-либо взрывоопасных предметов правоохранители не нашли, однако сотрудников и посетителей музея всё же эвакуировали.

Анонимный звонок поступил в храм накануне в районе 17:00. Прибывшие на место силовики провели проверку. В общей сложности на улице после звонка оказались 150 человек.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. О задержаниях не сообщалось.

Отметим, не так давно из-за нетрезвого горожанина полиции пришлось искать несуществующую взрывчатку у стен Эрмитажа.


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