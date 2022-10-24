ТАСС: Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание чаек в двигатели

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске из-за попадания двух чаек в двигатели, известили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что птицы попали в самолёт во время взлёта.

"Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявили собеседники информагентства.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. По сообщению Минобороны, самолет выполнял учебный полёт и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота катапультировались. В результате крушения погибли 15 человек.

Добавим также, накануне, 23 октября, в России на жилой дом упал ещё один военный истребитель, на этот раз в Иркутске. В результате инцидента погибли оба пилота самолёта, среди гражданских жертв нет.